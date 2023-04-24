Ростовский суд отложил рассмотрение дела о подготовке теракта в симферопольском ТЦ «Меганом»

Южный окружной военный суд отложил на 23 мая рассмотрение дела о подготовке теракта в симферопольском торговом центре «Меганом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд отложил на 23 мая рассмотрение дела в отношении бывшего украинского морпеха Михаила Чупиля, который подозревается в подготовке теракта в симферопольском торговом центре «Меганом». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

– [Процесс отложен] до 14:00 мск 23 мая 2023 года, – сказал собеседник агентства.

Напомним, в апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ, готовившего взрыв и поджог в одном из торговых центров Симферополя. Мужчина осуществлял свою деятельность по указанию националистов полка «Азов» (запрещен на территории РФ).

По адресу его проживания силовики обнаружили и изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. Также доказательством его виновности стала переписка с украинскими радикалами, обнаруженная в средствах связи.

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