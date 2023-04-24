Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

На рынке в Симферополе продавали корма неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники ведомства выезжали на рынок «Западный». Выяснилось, что на некоторых торговых местах торговали кормами для животных без ветеринарных сопроводительных документов. Там должна была содержаться информация о происхождении товара.

– По фактам выявленных нарушений принято решение об объявлении семи индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по их обеспечению, – отметили в Россельхознадзоре.