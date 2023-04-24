«Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске дополнительного поезда из Москвы в Крым

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) объявил о запуске дополнительного поезда №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь, передает «Крым 24».

– Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников, – сообщили в ГСЭ.

Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту. Поезд отправится из крымской столицы 26 и 27 апреля в 10:40 и прибудет в Москву на следующий день в 23:54. Из Москвы поезд отправится 28 апреля в 07:47 и 29 апреля в 09:42, прибытие в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 02:35. Продажи билетов стартуют уже сегодня.

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