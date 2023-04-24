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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 17:09

В Крыму обезвредили четыре гранаты и мину времен Великой Отечественной войны

Снаряды обнаружили на побережье Азовского моря в Ленинском районе
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Около села Бондаренково Ленинского района Крыма в 20 метрах от берега Азовского моря нашли несколько снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: ММ-82 – 1 единица, РГД-33 – 4 единицы, – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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