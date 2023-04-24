Следком организовал проверку после падения женщины в канализационный люк в Севастополе

По результатам проверки примут процессуальное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по информации из социальных сетей о женщине, которая упала в канализационный люк в Севастополе, по результатам проверки примут процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в соцсети появился пост, в котором сообщается, что жительница Нахимовского района, с детства инвалид по зрению, во время похода в магазин упала в открытый канализационный люк на проспекте Победы. Женщина перенесла уже несколько операций на ноге, и из-за полученных травм не может работать как прежде.

– В ходе проверки будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка, – сообщили в пресс-службе Следкома

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