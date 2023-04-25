В Крыму бесследно исчезли 2 жительницы Ялты

Алена и Ольга Вольхины пропали 7 апреля 2023. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разыскивают 2 женщин из Ялты.

- Помогите найти людей! Пропали Вольхина Алена Олеговна, 30 лет (1993 года рождения) и Вольхина (Воропай) Ольга Николаевна, 64 года (1959 года рождения), - такую ориентировку разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымчанки пропали из поля зрения близких больше двух недель тому назад – с 7 апреля 2023 года их местонахождение неизвестно.

Приметы Алены Вольхиной: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

Приметы Ольги Вольхиной: 165 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В чем были одеты пропавшие неизвестно.

Пожалуйста, если вы видели пропавших, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные.

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