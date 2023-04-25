В восьми школах и детсадах Симферополя установят ограждения

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в восьми образовательных учреждениях Симферополя установят ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно российскому законодательству, все образовательные учреждения должны быть ограждены. Это нужно для обеспечения безопасности школьников. В крымской столице продолжается установка ограждений.

– На четырех объектах готовность составляет 95 %. Работы ведутся на других объектах, среди которых школа-гимназия, детский сад № 25, Открытый космический лицей и другие, – рассказал заместитель начальника департамента капитального строительства администрации Владимир Добрянский.

По его словам, на установку ограждений выделили более 15 миллионов рублей. Завершить эти работы планируют до мая 2023 года.

В 2023 году ограждения будут установлены в школах: № 26 имени М.Т. Калашникова, № 42 имени Эшрефа Шемьи-Заде, № 18 имени И.И. Богатыря, № 30 имени А.А. Аматуни, № 22 имени воина-афганца Сергея Бережного, в школе-гимназии, детском саду № 25, в школе № 31 и в Открытом космическом лицее имени Г.Т. Берегового.