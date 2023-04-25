В Крыму собрали около двух тонн садовой земляники

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Крымские аграрии собрали около 2 тонн садовой земляники в закрытом грунте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

– По данным администраций районов, садовую землянику в Крыму выращивают около 30 сельхозпредприятий в закрытом грунте и более 40 предприятий в открытом грунте, – рассказал глава ведомства Андрей Савчук.

По его словам, сейчас эта ягода растет на площади в 26 гектар, а в открытом грунте занимает больше 85 гектаров. Это соответственно на 33% и 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году в открытом и закрытом грунте в Крыму собрали 1,5 тысячи тонн ягодной продукции. Больше половины – около 800 тонн – земляника садовая.