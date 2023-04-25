На ремонт дорог во дворах Симферополя потратят 80 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году на ремонт дорог во дворах Симферополя планируют потратить 80 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

– В Симферополе начинаются работы по текущему ремонту внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов, – рассказал градоначальник.

Руководитель администрации добавил, что на эти цели выделили более 80 миллионов рублей. Работы выполнят на улице Балаклавской, 137; Ростовской, 14; Бела Куна, 15; Дружбы, 62,64; Балаклавской, 99; Лизы Чайкиной, 42-44 и в переулке Советском, 35.

Рабочие заменят бордюры, заасфальтируют тротуары, а также уложат верхний слой покрытия на проезжей части.

– Кроме того, люки смотровых колодцев приведут в нормативное состояние, – заключил Афанасьев.