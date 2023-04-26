Аксенов потребовал навести порядок в Симферополе до 4 июня

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок в Симферополе до Дня города, который отпразднуют 4 июня. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в крымских муниципалитетах продолжается санитарная очистка территорий. Аксенов пояснил, что в основном речь идет об уборке улиц в частном секторе и на окраинах населенных пунктов.

– Руководству Симферополя дано время до Дня города – 4 июня – везде навести порядок, – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов пояснил, что на бульваре Ленина благоустроят сквер. Там прокладывали канализационный коллектор, который в ближайшее время сдадут в эксплуатацию.

Глава республики добавил, что в ряде крымских муниципалитетов имеются положительные изменения. По его словам, главы администраций после выговоров сделали работу над ошибками.

– Как говорится, под угрозой увольнения совершаются чудеса, – отметил Аксенов.