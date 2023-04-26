Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 7:51

Мраморный переулок в Симферополе отремонтируют к июню 2023 года

Там уже готова канализация
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

Мраморный переулок в Симферополе планируют отремонтировать к июню 2023 года. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

Работы в переулке ведутся по графику. Там уже готова ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Кроме того, рабочие выполнили работы по переустройству водоснабжения.

– Также на этом участке будут выполнены работы по устройству дорожной одежды, установке дорожных знаков, нанесению разметки и благоустройству территории, наружного освещения, – говорится в сообщении.

Планируется, что все работы завершат до июня 2023 года.