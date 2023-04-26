В школах и детских садах Крыма завершился карантин по гриппу и ОРВИ

В учебных заведениях Крыма возобновился учебный процесс после карантина по гриппу и ОРВИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Крыма возобновился учебный процесс в классах, ранее закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства образования республики. Там также отметили, что карантинные мероприятия завершились и в детских садах.

- Сейчас у нас нет закрытых на карантин классов и групп, - сообщили в Минобразования.

Напомним, неделю назад в Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 8 классов в пяти школах Симферопольского и Нижнегорского районов.

Кроме того, карантин был объявлен в четырех детских садах в пяти группах в Алуште, Керчи и Черноморском районе.

По данным министерства здравоохранения республики, в Крыму за сутки выявили 54 новых случая заболевания COVID-19.

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