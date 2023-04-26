Главгосэкспертиза одобрила проект железнодорожной дороги в аэропорт Симферополя

Фото: пресс-служба ФГУП «КЖД»

Главгосэкспертиза России выдало положительное заключение на проект железнодорожной дороги в аэропорт Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

Предприятие спроектировало однопутный участок от аэропорта до существующей железнодорожной инфраструктуры. В среду, 26 апреля, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.

– Проект предусматривает такие технические решения, как строительство 14 километров электрифицированного железнодорожного пути, укладка 7 стрелочных переводов, строительство двух модульных постов, контрольно-пропускного пункта и павильона для обслуживания пассажиров, а также строительство трех пунктов обогрева и кондиционирования для монтеров пути, – отметили в «КЖД».

Кроме того, планируется построить высокую 250-метровую островную платформу с навесом. Это сооружение позволит обеспечить комфортную посадку и высадку пассажиров. В «КЖД» подчеркнули, что при строительстве ветки никакие жилые постройки сносить не будут. Ориентировочно по ней будут курсировать 33 пары пригородных поездов в сутки.

– Новая однопутная железнодорожная линия от международного аэропорта Симферополь будет примыкать к общей сети ФГУП «КЖД» к однопутному перегону Сторожевое – Остряково на участке Евпатория-Курорт – Остряково, – говорится в сообщении.