В Севастополе построят автомобильный тоннель

На проектирование тоннеля выделили 252 миллиона рублей Фото: Анастасия ЖУКОВА

Правительство Севастополя заключило с краснодарской компанией «Веста» контракт на «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 ул. Генерала Петрова, на участке от ул. Очаковцев до ул. Пожарова». Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Тоннель протяженностью 254 метра должен будет «обеспечить транспортную доступность «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

На проектирование выделили 252 миллиона рублей. Проектно-изыскательские работы должны быть завершены до 20 декабря 2024 года.

Согласно техзаданию, на въезде и выезде из тоннеля планируются кольцевые развязки. Тоннель должен быть оснащен системами видеонаблюдения и водоотведения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50