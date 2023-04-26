Львова-Белова: возвращение украинских детей из Крыма осложняется тем, что их родители в ЕС

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Возвращение детей, отдыхавших в Крыму и не вернувшимся вовремя на Украину, осложняется тем, что их родители в настоящее время находятся в Евросоюзе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По его словам, всех детей, находившихся на Кубани, вернули родителям.

– В Крыму у нас осталось шесть детей, но самое главное, что у этих детей родители находятся в странах Евросоюза, – отметила Львова-Белова.

По ее словам, этих детей вернуть родителям сложнее, чем тех, чьи родители находятся на Украине или в новых российских регионах. Для того, чтобы решить проблему, аппарат детского омбудсмена обратился к Международному Красному Кресту. Общение с родителями происходит через общественников и волонтеров. Дело в том, что киевские власти запретили им общаться напрямую с официальными властями России.

– Мы выполняем нашу главную задачу. Главный приоритет - каждый ребенок должен быть в своей кровной семье, – цитирует уполномоченного по правам ребенка агентство ТАСС.

Осенью 2022 года в связи с обстановкой в зоне проведения СВО родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий при содействии местных военно-гражданских администраций отправили более 2,5 тысячи детей на отдых в крымские и кубанские здравницы. Таким образом планировалось защитить детей от военных действий.