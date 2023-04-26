В Севастополе главный инженер подведомственного МО РФ предприятия получил восемь лет за взятку

Ближайшие восемь лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главного инженера ФГУП «102 предприятие электрических сетей» МО РФ осудили за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.

– Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность главного инженера ФГУП «102 предприятие электрических сетей» МО РФ. Установлено, что должностное лицо за неправомерное подключение к электрическим сетям предприятия частных объектов недвижимости получило взятку в размере 1,2 млн рублей, – говорится в сообщении.

Гагаринский районный суд Севастополя признал мужчину виновным по части 3 статьи 30 - части шестой статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей.

24 апреля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50