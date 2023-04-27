На Крымском мосту заканчиваются работы по модернизации пунктов досмотра

Фото: Упрдор "Тамань"

На автопроходах к Крымскому мосту завершаются работы по модернизации пунктов досмотра, сообщил КП-Крым начальник Упрдор «Тамань» Григорий Назаров.

По его словам, перед началом майских праздников на досмотровых пунктах автомобильных подходов строители заканчивают последние работы. Благодаря новым площадкам для досмотра и увеличению числа сотрудников пропускная способность объекта увеличится.

- Для того, чтобы увеличить количество автомобилей, проверяемых одновременно, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. В зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать дополнительные посты охраны, а для сокращения времени прохождения досмотра будет увеличено количество сотрудников, осуществляющих досмотровые мероприятия, - отметил он.

Так, в первую очередь новая инфраструктура заработает со стороны Краснодарского края – это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров. Их планируют открыть уже 28 апреля. На досмотровых комплексах со стороны полуострова модернизация досмотровых процессов будет выполнена в два этапа. Сначала увеличат число сотрудников, которые будут проводить досмотр, а затем на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и дополнительными полосами.

- Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 000 машин в сутки для каждого из направлений, - добавил Назаров.

Указанные мероприятия направлены на обеспечение транспортной безопасности при создании максимально приемлемых условий для водителей и пассажиров, следующих на Крымский мост.