В парке Гагарина в Симферополе появится игровая площадка для детей с ограниченными возможностями

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/Telegram

В симферопольском парке имени Гагарина появится инклюзивная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Распоряжение об определении единственного подрядчика опубликовано на сайте правительства Республики Крым.

– Определить ООО «Благо-Крым» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территории, установка инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья (парк им. Ю.А. Гагарина), с ценой контракта 4 903 198 рублей, – говорится в тексте документа.

Все работы должны быть завершены до 1 августа текущего года.

Напомним, в конце мая прошлого года завершилось строительство игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском парке имени Шевченко.

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