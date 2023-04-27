В Крыму объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках

27 и 28 апреля на полуострове ожидаются ливни и грозы Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в ближайшие дни ожидаются подъемы уровня воды в реках, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– В течение суток 28 апреля и в первой половине 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – говорится в сообщении.

Напомним, 27 и 28 апреля на полуострове ожидаются ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий.

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