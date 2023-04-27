В Бахчисарае в 2023 году откроют центр общения старшего поколения

В Бахчисарае в этом году откроют центр общения старшего поколения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бахчисарае в этом году откроют центр общения старшего поколения, сообщил управляющий отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Крым Иван Рябоконь.

– В третьем квартале 2023 года мы планируем открыть центр общения старшего поколения в Бахчисарае, – цитирует его Крымская газета.

Такой центр уже работает в Саках. Для пенсионеров проводятся культурные и оздоровительные мероприятия, экскурсии, уроки финансовой грамотности, работает библиотека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50