В Бахчисарае в 2023 году откроют центр общения старшего поколения

В Бахчисарае в этом году откроют центр общения старшего поколения
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Бахчисарае в этом году откроют центр общения старшего поколения, сообщил управляющий отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Крым Иван Рябоконь.
– В третьем квартале 2023 года мы планируем открыть центр общения старшего поколения в Бахчисарае, – цитирует его Крымская газета.
Такой центр уже работает в Саках. Для пенсионеров проводятся культурные и оздоровительные мероприятия, экскурсии, уроки финансовой грамотности, работает библиотека.
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