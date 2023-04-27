Крым примет участие в международной выставке «Россия» в Москве

Республика Крым примет участие в международной выставке-форуме «Россия», которая стартует в ноябре текущего года в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Республика Крым примет участие в международной выставке-форуме «Россия», которая стартует в ноябре текущего года в Москве. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале.

– На совещании обсудили подготовку участия Крыма. На выставке Республика Крым покажет различные отрасли. Это экономика, промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, наука и культура, образование, здравоохранение, туризм, – написал Гоцанюк.

Он добавил, что в рамках нескольких тематических форумов будут обсуждаться «достижения каждой сферы, лучшие практики, международное сотрудничество, перспективные планы и задачи развития страны».

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести международный форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Глава государства своим указом постановил рекомендовать региональным госорганам участвовать в выставке-форуме, а также пригласить представителей дружественных стран для обмена опытом.

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