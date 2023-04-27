В переходе на площади имени Ленина в Симферополе начался ремонт

Когда конкретно закончится ремонт, пока неизвестно Фото: Александра Тимощенко

В переходе на площади Ленина в Симферополе начался ремонт, сообщили КП-Крым в местной администрации.

Почти месяц продолжается ремонт в подземном переходе на площади Ленина в Симферополе. За это время там полностью исчезли цветочные ларьки. По словам администрации города, у владельцев бутиков истекли договоры на продажу. Однако открывать новые точки на месте не будут.

- Ничего открывать не будут, никаких ларьков не будет, будет просто пешеходный переход, - отметил пресс-секретарь горадминистрации Андрей Черниченко.

6 апреля многих жителей крымской столицы удивили изменения в подземном переходе на площади имени Ленина. Фото: Александра Тимощенко

Когда конкретно закончится ремонт, пока неизвестно. Однако власти обещают, что рабочие закончат его в ускоренном темпе.

Напомним, 6 апреля многих жителей крымской столицы удивили изменения в подземном переходе на площади имени Ленина. Еще утром там продавали букеты цветов, а вечером того же дня все завесили черной клеенкой.