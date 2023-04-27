«Крымтроллейбус» проинформировал об изменениях в расписании ряда маршрутов

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

ГУП РК «Крымтроллейбус» проинформировало об изменениях в расписании движения нескольких маршрутов, которые обслуживаются предприятием.

Так, с 28 апреля начинают действовать изменения в расписании движения троллейбусного маршрута №2 «Троллейбусная станция - Профессорский уголок» в Алуште и пригородного автобусного маршрута №478-24 «Советский – Феодосия».

С 1 мая вступают в силу изменения в расписание движения по автобусным маршрутам в Алуште: №104 «п. Розовый - с. Изобильное – г. Алушта АС (через, а/д 35ОП РЗ 35А- 002(Е105)», а также №108А «с. Нижняя Кутузовка – г. Алушта»; № 116 «с. Верхняя Кутузовка - г. Алушта».

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