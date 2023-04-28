На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью выделили 5,7 млрд рублей

С ночи на 9 октября по 28 апреля паромы перевезли через Керченский пролив более 136 тыс. пассажиров Фото: Дмитрий СТЕШИН

Правительство России выделило из резервного фонда 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между портами Керчь в Крыму и Кавказ в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

– Федеральные средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», – говорится в сообщении. Учреждение обеспечивает работу шести паромов, курсирующих между полуостровом и материком.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. В настоящее время по мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы, водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По данным Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 28 апреля через пролив в обе стороны перевезено более 136 тыс. пассажиров, почти 110 тыс. автомобилей и свыше 14 тыс. железнодорожных вагонов.

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