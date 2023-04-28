В Крыму за сутки выявили 41 новый случай заболевания COVID-19

За сутки в крымские ковид-стационары госпитализировали 13 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 41 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 13 человек. Об этом утром 28 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 62 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 216 225 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 208 710 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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