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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:33

Крымчанин устроил смертельное ДТП на Кубани

Погибшему было 26 лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: управление ГИБДД по Краснодарскому краю

Фото: управление ГИБДД по Краснодарскому краю

В пятницу, 28 апреля, 64-летний крымчанин устроил смертельное ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в кубанском управлении ГИБДД.

Авария произошла около шести утра в Славянском районе. Житель Крыма ехал за рулем Nissan по автодороге Краснодар – Темрюк. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Ford.

В результате ДТП погиб один человек. 26-летний водитель Ford получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадала его 20-летняя пассажирка. Девушку увезли в больницу.

– Виновник аварии не пострадал, – отметили в ГИБДД.