Крымчанин устроил смертельное ДТП на Кубани

Фото: управление ГИБДД по Краснодарскому краю
В пятницу, 28 апреля, 64-летний крымчанин устроил смертельное ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили в кубанском управлении ГИБДД.
Авария произошла около шести утра в Славянском районе. Житель Крыма ехал за рулем Nissan по автодороге Краснодар – Темрюк. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Ford.
В результате ДТП погиб один человек. 26-летний водитель Ford получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадала его 20-летняя пассажирка. Девушку увезли в больницу.
– Виновник аварии не пострадал, – отметили в ГИБДД.