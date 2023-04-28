В Крыму 60 человек пройдут обучение по направлению «Эногастрономический туризм»

В Симферополе 35 физлиц и 25 самозанятых пройдут обучение по направлению «Эногастрономический туризм» Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Симферополе 35 физлиц и 25 самозанятых пройдут обучение по направлению «Эногастрономический туризм», сообщает Крымское информационное агентство.

«Школа туризма» проходит в Крыму второй год подряд. В этом году акцент сделан на эногастрономическом туризме (вид туризма, сочетающий гастрономический и винный туры).

– Сегодня на рынке экскурсионных услуг существует высокая конкуренция. Большое значение имеют универсальные знания. Набирают популярность такие узкие специализации, как промышленный, сельскохозяйственный, экологический, гастрономический туризм. Поэтому для экскурсовода важно постоянно развиваться, повышать свое мастерство, – цитирует агентство вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.

Обучение проводится Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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