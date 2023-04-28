Сквер на бульваре Ленина в Симферополе готов на 30%

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Готовность сквера на бульваре Ленина в Симферополе составляет около 30%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Уже заканчивается заливка парапетов, полностью завершены демонтажные работы, уложено свыше 2 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, установлен поребрик, – отметил начальник департамента капитального строительства Антон Давиденко.

Глава ведомства добавил, что в рамках проекта собираются восстановить комплекс фонтанов и организовать освещение. Кроме того, в сквере появятся пешеходные дорожки, системы видеонаблюдения и детская площадка. На объекте восстановят ограждение и проведут другие работы.