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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:03

Сквер на бульваре Ленина в Симферополе готов на 30%

В частности, там уложили более 2 тысяч квадратных метров тротуарной плитки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Готовность сквера на бульваре Ленина в Симферополе составляет около 30%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Уже заканчивается заливка парапетов, полностью завершены демонтажные работы, уложено свыше 2 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, установлен поребрик, – отметил начальник департамента капитального строительства Антон Давиденко.

Глава ведомства добавил, что в рамках проекта собираются восстановить комплекс фонтанов и организовать освещение. Кроме того, в сквере появятся пешеходные дорожки, системы видеонаблюдения и детская площадка. На объекте восстановят ограждение и проведут другие работы.