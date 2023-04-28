В Крыму экс-главу Урожайновского сельского поселения арестовали по подозрению в коррупции

Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Крыму экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, получении взятки в значительном размере и служебном подлоге (часть 3 статьи 160, часть 4 статьи 290, часть 2 статьи 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что с ноября 2022 года чиновница трудоустраивала родственников сотрудников сельсовета для уборки территории, при этом работы фактически не выполнялись. Главный бухгалтер, которая также была вовлечена в преступную схему, перечисляла на счета «сотрудников» зарплату, которая впоследствии обналичивалась и передавалась обвиняемой. Часть денег была перечислена на карту гражданского супруга обвиняемой за якобы выполняемые им функции инспектора военно-учетного стола администрации поселения.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемая за взятки в 25 тысяч рублей освобождала осужденных от назначенных им обязательных исправительных работ.

– Противозаконная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым и пресечена в январе 2023 года. Тогда же решением внеочередной сессии созыва Урожайновского сельского совета Симферопольского района Республики Крым досрочно были прекращены ее полномочия главы и депутата в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции, – сообщили в Следкоме.

На время следствия экс-чиновницу отправили под домашний арест. В настоящее время выясняются другие эпизоды противоправной деятельности.

– Всем участникам преступной схемы в ходе следствия будет дана соответствующая правовая оценка согласно содеянному, – подчеркнули в ведомстве.

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