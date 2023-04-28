В Минздраве Крыма рассказали, как будут работать поликлиники в праздники

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В Министерстве здравоохранения Крыма рассказали о работе медицинских учреждений 1 мая, а также с 8 до 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, отделения, принимающие больных с температурой и оказывающие неотложную помощь, в том числе на дому, будут работать каждый день с 9:00 до 14:00.

– Прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому будет осуществляться до 13:00, – уточнили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что скорая помощь будет работать ежедневно и круглосуточно.

– Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций, – сообщили в министерстве.