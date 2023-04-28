В Феодосии водитель микроавтобуса сбил 2-летнего ребенка

Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 28 апреля, в Феодосии двухлетний ребенок оказался под колесами микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 11:15 в районе улицы Чехова, у дома № 17.

– По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управляя транспортным средством Volkswagen Transporter, двигаясь по улице Чехова в направлении от улицы Красноваева в сторону улицы Десантников, допустил наезд на ребенка 2021 года рождения, который неожиданно выбежал из-за припаркованного транспортного средства KIA Spectra на проезжую часть дороги, – говорится в сообщении.

Ребенок с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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