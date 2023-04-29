Развожаев: пожар в Севастополе не повлияет на снабжение топливом

Пожар произошел в микрорайоне Казачья Бухта утром 29 апреля. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

ЧП в микрорайоне Казачья бухта никак не повлияет на ситуацию со снабжением топлива в Севастополе. Об этом сообщил губернатора города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции, - отметил глава Севастополя.

По словам Михаила Развожаева, в микрорайоне Казачья Бухта Роспотребнадзор начал проводить замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ.

- Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов, - добавил Михаил Развожаев.

Напомним, ЧП произошло рано утром 29 апреля в результате атаки украинского дрона. К счастью, никто из людей не пострадал.