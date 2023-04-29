Председатель украинской общины считает, что киевский режим ждут неприятные последствия в случае контрнаступления на Крым. Фото: Tg-канал Анастасии Гридчиной

В случае контрнаступления, начатого против полуострова, Украину ждут неприятные сюрпризы. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина изданию РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью финскому изданию заявил о якобы подготовке ВСУ к контрнаступлению.

- Даже если Киев решится наступать на Крымский полуостров, мы уверены в нашей армии и волевых решениях нашего президента и руководства республики. Убеждена, что в таком случае Киев столкнется с массой неприятных «сюрпризов», - подчеркнула глава украинской общины.

По словам Гридчиной, украинцы, проживающие в Крыму, давно хотят, чтобы простых жителей, проживающих на территории Незалежной, освободили от гнета преступного киевского режима. И надеются, что вскоре так и будет.