Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидировали на площади 1000 квадратных метров

Сейчас пожарные ведут проливку территории. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Пожарные ведут проливку территории. Возгоранию был присвоен высший - четвертый - ранг сложности. Помощь в ликвидации оказывают все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, пожарные расчеты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.

- На месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники, - сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, пожар в микрорайоне Казачья Бухта произошел рано утром 29 апреля в результате атаки украинских дронов. Загорелась цистерна с топливом.