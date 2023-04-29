В Симферополе закрасили рекламу запрещенных веществ на фасадах домов

Рекламе "запрещенки" в Симферополе не бывать. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Полицейские Симферополя совместно с общественниками провели акцию по уничтожению надписей с рекламой о продаже опасных веществ. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, рейд проводился в районе Старого города. Главная цель мероприятия - остановить распространение продаж «запрещенки».

- Обнаруженные надписи адресов сайтов, электронной почты, объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ организаторы данного мероприятия закрасили с помощью баллончиков с краской, - говорится в сообщении.

Как стало известно, в качестве билбордов для рекламы наркотиков «торговцы смертью» используют именно стены домов.