Из Санкт-Петербурга в Симферополь отправился первый пассажирский автобус

Направление, по которому теперь будет ходить автобус, выбрали сами петербуржцы путем голосования. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга в Симферополь впервые запустили прямой автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы РФ.

Отмечается, что в автобусе 44 комфортабельных места, система климат-контроля, полки для багажа, мониторы и другое оборудование для удобства пассажиров.

- Трасса маршрута пролегает через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, - говорится в сообщении.

Направление, по которому теперь будет ходить автобус, выбрали жители Петербурга путем голосования. Транспорт будет ходить каждую неделю. Отправление из Северной столицы - по субботам в 7:00.

За все время в пути сменится три профессиональных водителя, которые сопровождают маршрут.