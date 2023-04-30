В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение 30 апреля

Усиление ветра до 12-17 метров в секунду прогнозируют в Керченском проливе 30 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Усиление ветра до 12-17 метров в секунду прогнозируют в Керченском проливе 30 апреля, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

– Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра 12-17 метров в секунду. Согласно прогнозу Росгидромета, 30 апреля ветер южный 12-17 метров в секунду, кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16 градусов, температура воды в море +14 градусов, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса РФ, с момента возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезли 138 530 пассажиров, 111 365 единиц автотранспорта и 14 158 железнодорожных вагонов.

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