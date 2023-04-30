Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 1 мая

В Крыму 30 апреля и утром 1 мая ожидаются ливни, грозы и ураганный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму 30 апреля и утром 1 мая ожидаются ливни в сочетании с грозами и ураганный ветер, в связи с чем продлевается штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– Во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

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