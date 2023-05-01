НовостиОбщество 30 апреля 2023 22:29

Погода на 1 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 мая 2023 года в Крыму и Севастополе