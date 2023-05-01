Погода на 1 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Ялте море прогрелось до плюс 13 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 мая на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В понедельник пройдут дожди, местами очень сильные, с грозой, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +10...+12°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Алуште +12°…+13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +11…+12°, северный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +11…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +12…+13°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +10…+11°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +10…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +9…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +11…+13°.
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