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НовостиОбщество30 апреля 2023 22:29

Погода на 1 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте море прогрелось до плюс 13 градусов.

В Ялте море прогрелось до плюс 13 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 мая на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В понедельник пройдут дожди, местами очень сильные, с грозой, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +10...+12°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +12°…+13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +11…+12°, северный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +11…+12°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +12…+13°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +12…+13°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +10…+11°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +10…+12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +9…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +11…+13°.

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