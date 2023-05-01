Под Феодосией в попытке скрыться от полиции погиб водитель легковушки

СК и прокуратура проводят проверку по факту инцидента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недалеко от села Подгорное, что под Феодосией, произошла смертельная авария. Как сообщили в СК по Крыму и Севастополю, водитель легковушки погиб в попытке уехать от полиции.

Все произошло на Симферопольском шоссе. Около продуктового магазина села Ближнее инспекторы ДПС во время патрулирования увидели подвыпивших жителей поселка. Без зазрения совести в таком состоянии они передвигались на автомобиле Nissan Primera и отказались остановиться по требованию инспекторов.

Полицейские начали преследовать нарушителей и выстрелили в воздух, но водитель не отреагировал. Тогда сотрудники ДПС несколькими выстрелами пробили колеса Nissan, из-за чего машина перевернулась и врезалась в забор. На месте водитель скончался, пассажир оказался в больнице.

По информации СК, предварительной причиной внезапной смерти водителя стало пулевое ранение в голову. Одна из пуль инспектора отлетела из кузова машины и попала прямо в голову молодому человеку.

СК и прокуратура проводят проверку по факту инцидента.