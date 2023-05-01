Керченская паромная переправа 1 мая работает в штатном режиме

На сегодняшний день в районе Керченской переправы нет действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Фото: Юлия МАРКИНА

1 мая в районе Керченской морской паромной переправы дождливая и туманная погода. Однако, по информации Минтранса РФ, видимость позволяет паромам работать в штатном режиме.

Как сообщили в Росгидромете, в понедельник на востоке Крыма будет западный м северо-западный ветер 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с.

- Местами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…14 градусов, - добавили синоптики.

Также в Минтрансе отметили, что на сегодняшний день в районе Керченской переправы нет действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

- В общей сложности через Керченский пролив перевезено 139 066 пассажиров, 111 817 единиц автотранспорта и 14 158 железнодорожных вагонов, – уточнили в ведомстве.