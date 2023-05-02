Погода на 2 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 мая на Крымском полуострове станет теплее.
- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Днем северо-восточный ветер 8-13 м/с., температура воздуха +14...+16°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северный 6-11 м/с., тепло до +17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +15…+17°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +12…+13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +14…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +14…+17°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +15…+17°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +13…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +11…+13°.
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