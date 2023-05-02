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НовостиОбщество1 мая 2023 22:01

Погода на 2 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе переменная облачность.

В Севастополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 мая на Крымском полуострове станет теплее.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Днем северо-восточный ветер 8-13 м/с., температура воздуха +14...+16°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северный 6-11 м/с., тепло до +17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +15…+17°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +13…+14°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +14…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +14…+17°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +15…+17°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +13…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +11…+13°.

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