НовостиОбщество 1 мая 2023 22:01

Погода на 2 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 мая 2023 года в Крыму и Севастополе