Аксенов: «Возмездие за гибель одесских мучеников обязательно будет»

Фото: пресс-служба главы Крыма

Участники убийства в одесском Доме профсоюзов, которое произошло 2 мая 2014 года, понесут наказание. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

– Девять лет прошло со дня трагедии в Одессе, где нацисты сожгли в здании местного Дома профсоюзов десятки людей, которые не хотели жить под их диктатом. «Одесская Хатынь», как и Хатынь белорусская стала символом преступлений нацизма, не имеющих срока давности, – написал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что эта трагедия показала террористическую сущность украинских властей. По его словам, это было ритуальное убийство.

– Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, «религия» террористического государства, – подчеркнул Аксенов.

Глава республики также напомнил, что за это преступление никто не был наказан. Киев возложил вину за трагедию на жертв, а преступников объявил героями и борцами с сепаратизмом.

– Но возмездие за гибель одесских мучеников обязательно будет. Участники убийства в Доме профсоюзов известны. Судя по сообщениям СМИ, кто-то из ублюдков уже уничтожен в зоне СВО. Каждый из нелюдей, где бы он ни находился, должен помнить о неминуемой расплате, – заключил Аксенов.