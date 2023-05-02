На Крымском полуострове в апреле пропали 26 человек

Поиски пропавших продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму родные и близкие подали заявки об исчезновении 29 мужчин и женщин, такие данные работы за апрель сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым. Но из принятых заявок 3 не подтвердились.

Статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за апрель 2023 год. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Благодаря профессионализму и эффективности действий поисковиков и сотрудников полиции 21 человек нашли живыми. Этот успех – результат поисковых работ, иногда проходивших в сложных климатических условиях и в ночное время.

Но, к сожалению, 2 их тех, кто в розыске, нашли мертвыми.

На сегодняшний день не удалось найти 2 человек, на которых были приняты заявки.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отметили в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

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