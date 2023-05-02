В Крыму за сутки выявили 37 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки выздоровели 42 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали пять человек. Об этом утром 2 мая сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. За сутки выздоровели 42 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 216 380 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 208 857 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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