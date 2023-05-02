В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В МЧС предупредили о высокой вероятности гибели сельскохозяйственных культур Фото: Михаил ФРОЛОВ

В степях и предгорьях Крыма ближайшей ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов, – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о высокой вероятности гибели сельскохозяйственных культур, рекомендуется принять меры по защите насаждений. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50