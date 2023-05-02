В Крыму случаев кори не зарегистрировано

Охват прививками от кори детей в РФ составляет 97% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на сегодняшний день случаев заболевания корью не зарегистрировано, однако риски ее завоза на полуостров сохраняются. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, ее слова приводит Крымское информационное агентство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас зарегистрировано свыше тысячи заболевших корью, проконтактировали с ними (а значит, потенциально могут заболеть) порядка 300 000 человек. Из этого числа количество тех, у кого нет иммунитета против кори, значительно ниже, их около 7 – 6 тысяч.

– Основная задача – быстро провести иммунизацию в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ и создать все необходимые условия для того, чтобы при регистрации не было распространения заболевания, – рассказала Наталья Пеньковская.

По ее словам, крымских медработников предупредили о необходимости обратить более пристальное внимание на пациентов, у которых имеются симптомы, похожие на проявление кори.

– Роспотребназдором поставлена задача о выявлении тех лиц, которые въезжают на территорию полуострова и не привиты. Это могут быть и трудовые мигранты, и лица, вынужденные покинуть новые субъекты РФ, – добавила специалист.

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