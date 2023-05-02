В Ялте на площади Советской будут транслировать фестиваль песен военных лет

Фото: t.me/yanina_pavlenko

В Ялте на площади Советской будут транслировать финал фестиваля песен военных лет, который пройдет сегодня вечером в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– На обновленной площади Советской монтируем экран, на котором сегодня вечером будет вестись прямая трансляция гала-концерта фестиваля «Дорога на Ялту» из Государственного Кремлевского Дворца. Уникальный и очень важный проект. Песни о Великой Отечественной войне снова звучат на разных языках мира, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Трансляция начнется в 18:30.

– С нетерпением ждем возвращения фестиваля на Родину, в Ялту, – отметила градоначальница.

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