НовостиОбщество 2 мая 2023 22:21

Погода на 3 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 мая 2023 года в Крыму и Севастополе