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НовостиОбщество2 мая 2023 22:21

Погода на 3 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе тепло до +19°.

В Севастополе тепло до +19°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 мая на Крымском полуострове вполне комфортная среда.

- Установится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18...+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный 6-11 м/с., тепло +17…+19°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+15°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +15°…+16°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +17…+18°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +16…+17°, северо-восточный 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +16…+17°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +16…+17°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+20°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +17…+19°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +17…+19°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +11…+13°.

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