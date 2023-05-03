В Крыму за сутки выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки выздоровели 67 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали пять человек. Об этом утром 3 мая сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. За сутки выздоровели 67 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 216 416 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 208 924 человека выздоровели, 5 428 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
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